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Сегодня пройдет подготовительное заседание суда по "делу Януковича"

Сегодня пройдет подготовительное заседание суда по "делу Януковича"
Виктор Янукович / Фото: kvedomosti.com

Адвокаты президента-беглеца заявляют, что экс-президент до сих пор не знает о суде

04.05.17 22
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В четверг, 4 мая, Оболонский районный суд Киева начнет рассматривать дело о государственной измене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает УНИАН.

Подготовительное заседание по этому делу запланировано на 10:00.

Дело о госизмене Януковича рассмотрит коллегия судей в составе председательствующего судьи Владислава Девятко, а также судей Дмитрия Камбулова и Максима Титова.

В то же время адвокаты Януковича отмечают, что экс-президент до сих пор не знает о суде, ведь процедуру вызова Януковича в суд якобы нарушили.

Напомним, 28 апреля 2017 года в СНБО сообщили, что $1,5 млрд на счетах Януковича и его команды конфискованы и уже поступают в бюджет. Адвокат Януковича опровергает причастность своего подзащитного к конфискованным средствам.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что конфискованные $1,5 млрд были получены преступным путем и вложены в государственные ценные бумаги, после чего размещены на примерно сотне банковских счетов.

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