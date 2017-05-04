Суд отказал защите Януковича в переносе подготовительного заседания

Оболонский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты беглого экс-президента Виктора Януковича об отложении подготовительного заседания в деле о госизмене. Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко, передает 112 Украина.
Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что подал соответствующее ходатайство из-за "вмешательство" в автоматизированное распределение дела и давления на суд.
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Напомним, что 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.