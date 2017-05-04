В Донбассе до конца года появятся две новые телебашни

После этого украинское телерадиовещание покроет весь регион

До конца 2017 года в Бахмутовке и Покровске построят телебашни, которые ликвидируют "белые пятна" в украинском вещании в Донбассе. Об этом заявил государственный секретарь Министерства информационной политики Артем Биденко в эфире 5 канала.

"В Луганской области в этом году запланирована башня в Бахмутовке, которая закроет "белое пятно", и мы фактически уберем возможность слушать или видеть террористическое ТВ или радио. Второе "белое пятно" решается построением башни в Покровске", – сказал он.

Напомним, ранее о планах построить телебашни в Покровске и Бахмутовке заявлял заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.