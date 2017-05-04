Суд объявил перерыв в подготовительном заседании по делу Януковича до 18 мая

Суд постановил проверить информацию о незаконном вмешательстве в систему автоматического распределения судей

Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в подготовительном заседании в деле по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сообщает 112 Украина.

"В подготовительном судебном заседании объявляется перерыв до 10:00 18 мая", - сказал судья.

Также суд обязал предприятие "Информационные судебные системы" проверить информацию о несанкционированном вмешательстве в автоматическое распределение судей в деле о госизмене Виктора Януковича. Решение озвучил судья Владислав Девятко.

Судья пояснил, что суд частично удовлетворил ходатайство защиты.

"Суд, посовещавшись на месте, постановил ходатайство защиты удовлетворить частично, обратиться к ГП "Информационные судебные системы" с целью проверки, было ли несанкционированное вмешательство при автоматическом распределении данного уголовного производства. Суд разъяснит сторонам решение", - сказал судья.

Напомним, что 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.