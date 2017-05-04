Киев готов к Евровидению, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица выполнила свои обязательства перед организаторами Евровидения и готова к проведению песенного конкурса.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Киевский мэр напомнил, что на проведение песенного конкурса столица выделила 200 миллионов гривен, не считая инвестиций в инфраструктуру города.

"Это новые парки, скверы, вся территория возле арены. Мы вложили средства в наш город. Евровидение закончится, а это останется киевлянам. Но нельзя оценить деньгами медиа-эффект для города от Евровидения. Весь мир будет смотреть трансляцию с Киева, уже приехало много гостей", – сказал он.

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По его словам, скоро после ремонта откроют станцию метро Левобережная.

"И мы будем рады услышать все комментарии. Все замечания, которые делали до этого, были учтены", – подчеркнул городской голова.

Кличко отметил, что одним из приоритетов является также помощь иностранцам ориентироваться в городе. Именно для этого столичные власти еще год назад начала проведения курсов английского языка Capital English для таможенников киевских аэропортов, патрульной полиции и службы 102.

Напомним, СБУ училась обезвреживать террористов на арене Евровидения.