Киев готов к Евровидению, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица выполнила свои обязательства перед организаторами Евровидения и готова к проведению песенного конкурса.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Киевский мэр напомнил, что на проведение песенного конкурса столица выделила 200 миллионов гривен, не считая инвестиций в инфраструктуру города.
"Это новые парки, скверы, вся территория возле арены. Мы вложили средства в наш город. Евровидение закончится, а это останется киевлянам. Но нельзя оценить деньгами медиа-эффект для города от Евровидения. Весь мир будет смотреть трансляцию с Киева, уже приехало много гостей", – сказал он.
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По его словам, скоро после ремонта откроют станцию метро Левобережная.
"И мы будем рады услышать все комментарии. Все замечания, которые делали до этого, были учтены", – подчеркнул городской голова.
Кличко отметил, что одним из приоритетов является также помощь иностранцам ориентироваться в городе. Именно для этого столичные власти еще год назад начала проведения курсов английского языка Capital English для таможенников киевских аэропортов, патрульной полиции и службы 102.
Напомним, СБУ училась обезвреживать террористов на арене Евровидения.