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Главная » Страна » В суде для Януковича сделают видеоконференцию

В суде для Януковича сделают видеоконференцию

В суде для Януковича сделают видеоконференцию
Виктор Янукович / Фото: Global Look Press

Соответствующее ходатайство подала защита беглого экс-президента

04.05.17 14
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Оболонский районный суд Киева разрешил организовать видеоконференцию для участия беглого экс-президента Виктора Януковича в подготовительном заседании по делу о госизмене. Об этом сообщает 112 Украина.

"Суд, посовещавшись на месте, постановил: ходатайство стороны защиты удовлетворить частично. Предоставить программную возможность стороне защиты для участия обвиняемого Януковича в подготовительном судебном заседании путем видеоконференцсвязи", - огласил решение судья. 

Напомним, оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 18 мая  в подготовительном заседании в деле по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

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