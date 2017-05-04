В суде для Януковича сделают видеоконференцию

Оболонский районный суд Киева разрешил организовать видеоконференцию для участия беглого экс-президента Виктора Януковича в подготовительном заседании по делу о госизмене. Об этом сообщает 112 Украина.

"Суд, посовещавшись на месте, постановил: ходатайство стороны защиты удовлетворить частично. Предоставить программную возможность стороне защиты для участия обвиняемого Януковича в подготовительном судебном заседании путем видеоконференцсвязи", - огласил решение судья.

Напомним, оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 18 мая в подготовительном заседании в деле по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.