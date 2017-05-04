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Солдат срочной службы застрелил сослуживца на Киевщине

Солдат срочной службы застрелил сослуживца на Киевщине
Иллюстративное фото

Военному может грозить от двух до 10 лет лишения свободы

04.05.17 906
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В одной из воинских частей Киевской области военнослужащий срочной службы в результате неосторожного обращения с оружием застрелил другого срочника.

Об этом со ссылкой на Генеральную прокуратуру передает "Интерфакс-Украина".

Другие подробности происшествия не сообщаются.

"Указанному лицу сообщено о подозрении ч.2 ст.414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, причинившее смерть потерпевшего) и избрана мера пресечения. Следствие продолжается, устанавливаются обстоятельства происшествия", - рассказали в ведомстве.

Напомним, за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до 10 лет лишения свободы.

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