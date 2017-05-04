Арку Дружбы народов додекорируют национальным орнаментом

Фрагмент арки Дружбы народов в Киеве, который не успели расскрасить цветами радуги из-за протестов, украсят украинским народным орнаментом. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

По словам Кличко, ранее Арку уже подсвечивали цветами радуги, и тогда это не вызвало протестов у общественности. На этот раз городским властям пришлось пойти на компромисс.

"На том участке, который остался незавершенным, разместят фрагмент украинского орнамента", - сказал городской голова.

Напомним, 25 апреля арку Дружбы народов в Киеве начали превращать во временную арт-инсталляцию "Арка многообразия". Для этого конструкцию планировали оклеить разноцветной пленкой, за счет чего она должна была напоминать радугу. Такое оформление готовили специально к началу Евровидения в столице. После песенного конкурса арке обещали вернуть прежний вид.

27 апреля активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске арки Дружбы народов. Националисты считают, что новое украшение арки – скрытая пропаганда ЛГБТ.