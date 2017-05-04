Луценко пообещал решить проблему с вип-беглецами

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что несмотря на решение Интерпола о снятии с розыска Виктора Януковича, Александра Онищенко и Сергея Клюева, их еще можно привлечь к ответственности.

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

"Сторонникам Януковича и зрадофилам не стоит радоваться решению Интерпола. И эту проблему мы решим. Или убедим Печерский суд принять решение в соответствии с требованиями нового руководства Интерпола", - отметил Генпрокурор.

Или получим в суде приговор и объявим вип-беглецов в розыск для отбывания наказания. Результат делают настойчивые оптимисты. Пессимисты - лишь наблюдатели", - заявил Луценко.

Напомним, Луценко рассказал, как Янукович отмывал деньги.