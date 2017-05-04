ГПУ хочет для Януковича пожизненное заключение

Генеральная прокуратура Украины будет просить суд приговорить беглого экс-президент Виктора Януковича к пожизненному заключению. Об этом на брифинге заявил представитель стороны обвинения - прокурор отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Руслан Кравченко, передает 112 Украина.

По его словам, сторона обвинения уверена в собранных доказательствах.

"Доказательствами по данному уголовному производству являются показания свидетелей, документы, заключения экспертов, вещественные доказательства и другие фото и видеоматериалы... Я уверен, что мы сможем доказать вину Януковича в Оболонском районном суде и вообще в украинском судопроизводстве", - сказал прокурор.

Кравченко уверен, что если будет вынесен обвинительный приговор, то данное дело пройдет все инстанции, даже если сторона защиты захочет подать жалобу в ЕСПЧ.

Также он сообщил, что Генеральная прокуратура Украины будет добиваться заочного рассмотрения дела о госизмене Виктора Януковича.

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"Сторона обвинения будет добиваться назначения специального судебного производства в связи с тем, что на данный момент есть все возможные основания для подачи данного ходатайства об осуществлении специального судебного производства", - сказал он.

Напомним, что 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.