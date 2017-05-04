ГПУ: Защита Януковича будет намеренно затягивать судебный процесс

Защита беглого экс-президента Виктора Януковича будет намеренно затягивать судебный процесс в деле о госизмене. Об этом на брифинге заявил прокурор отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Руслан Кравченко, передает 112 Украина.

"Я считаю, что в ближайшее время на следующем подготовительном судебном заседании от стороны защиты будут подаваться ходатайства, которые будут затягивать данный процесс", - сказал он.

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Напомним, оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 18 мая в подготовительном заседании в деле по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.