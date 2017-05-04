Общее денежное обеспечение военных может составлять не менее 15 тысяч гривен

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей, а также закон о внесении изменений в статью 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" о предоставлении членам семей погибших льгот без учета среднемесячного совокупного дохода семьи".

Об этом сообщает пресс-служба АП.

Порошенко заявил, что в 2014 году мобилизованный снайпер получал 600 гривен в месяц, а сегодня снайпер в зоне АТО получает около 600 гривен в день. Кроме того, поручено повысить уровень доплаты для военных, находящихся на первой линии в зоне АТО.

"На первой линии сегодня уровень доплаты должна составлять 7,5 тыс. гривен. И общее денежное обеспечение уже может составлять не менее 15 тысяч гривен", - подчеркнул президент.

Он также добавил, что совместными усилиями с волонтерами удалось существенно улучшить уровень вещевого, пищевого, медицинского, логистического обеспечения и вооружения.

Глава государства подчеркнул важность денежной компенсации семьям военных, погибших на передовой, и раненым защитникам.

"Мы даже в этих тяжелых условиях приняли решение о том, что повышаем на 50% денежную компенсацию. И семья получит более 1,2 млн гривен от государства - если гибель военного состоялось непосредственно в бою. Также на 50%, с 400 тыс. до около 640 тыс. гривен повысилась компенсация в случае инвалидности I группы", - рассказал Порошенко.

Он также отметил важность обеспечить ветеранов АТО качественным лечением и предоставить возможность пройти реабилитацию, в том числе психологическую. Он отметил принципиальность позиции по улучшению уровня защиты и предоставления дополнительных льгот, независимо от уровня материального обеспечения семьи - бесплатное получение лекарств, медицинских услуг, скидка в 50% на оплату жилья, пользования коммунальными услугами и тому подобное.

Напомним, Порошенко разрешил присваивать звание Героя Украины иностранцам.