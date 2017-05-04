Российские силовики провели очередные обыски в домах крымских татар

В оккупированном Крыму прошли очередные обыски в домах крымских татар. Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев в Facebook.

По его словам силовики забрали на допрос активиста Тофика Абдулгазиева.

"С утра эти мероприятия начались. Ничего не нашли. Однако просмотрели телефон, компьютерную технику. Ничего не найдя - уехали. Минут через 20 после этого они позвонили Тофику и попросили приехать на допрос в Центр по борьбе с экстремизмом", - сказал Семедляев.

По словам Семедляева, правоохранители предложили сдать Абдулгазиеву отпечатки пальцев и сфотографироваться, на что он ответил отказом.

"После этого провели опрос, в рамках которого мы также отказались давать какие либо объяснения, потому что мы не знаем из-за чего эти мероприятия проходят. Официальная версия: в рамках уголовного дела по поводу пропажи крымского татарина, который пропал в июне 2016 года", - сказал он.

Напомним, 19 апреля, Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму. В частности суд, суд обязал РФ воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, возобновить деятельность Меджлиса и обеспечить ведение обучения на украинском языке.