Жебривский: Получены гарантии для ремонта Донецкой фильтровальной станции

Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) дал гарантии режима тишины на 5-7 мая. Завтра ремонтники выйдут в район Донецкой фильтровальной станции.
Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Донецкая фильтровальная станция все еще обесточена. СЦКК дал гарантии режима тишины на 5-7 мая. Ремонтники планируют выйти завтра в район ДФС, определить характер повреждений и сделать все необходимое для восстановления водоснабжения", - написал он.
Жебривский добавил, что сейчас в Авдеевку вода подается по графику. Для нескольких улиц частного сектора (старая Авдеевка) ГСЧС подвозит воду водовозами.
Напомним, 2 мая Донецкая фильтровальная станция была снова обесточена.