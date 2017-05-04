Во Львове бастуют стоматологи

В четверг 4 мая, около полусотни стоматологов пришли под стены Львовского городского управления здравоохранения, чтобы высказать недовольство проводимой медреформой.

Об этом сообщает УНН.

"Эта реформа просто уничтожает стоматологию в нашем городе. Мы остаемся без помещений, однако людей нужно лечить. Городские чиновники нас просто не слышат. Они с нами даже не советуются", - рассказала врач-стоматолог Оксана Петрунь.

К пикетчикам вышел главный медик Львова Владимир Зуб, но он не смог договориться с недовольными стоматологами. Врачи уверяют, что будут продолжать отстаивать свои права.

Отметим, в февраля этого года депутаты Львовского горсовета проголосовали за ликвидацию коммунальных стоматологических поликлиник с последующим их перепрофилированием в прибыльные коммунальные предприятия. Такое решение возмутило стоматологов, они пикетировали Ратушу. Врачи требовали, чтобы коммунальные стоматологические поликлиники не закрывали.

Напомним, страны G7 поддержали медицинскую реформу в Украине.