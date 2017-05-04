Украина лидирует по количеству жертв противотанковых мин

Украина второй год подряд стала лидером по числу жертв от противотанковых мин, сообщает LB.ua со ссылкой на отчет Женевского центра по гуманитарному разминированию (GICHD) и Стокгольмского института мира (SIPRI).
В прошлом году в Украине было 37 инцидентов с противотанковыми минами, жертвами которых стали 43 человека. Еще 58 человек были травмированы. 69% жертв были военными.
Противотанковые мины также ограничивают возможности в ведении хозяйства, восстановлении поврежденной инфраструктуры, создают препятствия работе миссии ОБСЕ.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минобороны: На полное разминирование пострадавших от войны территорий уйдет от 10 до 15 лет
В топ-5 по количеству жертв вместе с Украиной также входят Афганистан, Мали, Пакистан и Сирия.
Напомним, в ноябре 2016 года Международное движение за запрет противопехотных мин (ICBL) опубликовала свой отчет за 2015 год. Там говорилось, что больше всего погибших и раненых в результате взрывов мин в 2015 году было зафиксировано в Афганистане (1310 человек). Далее идет Ливия (1004 человека), Йемен (988 человек), Сирия (864 человека). Украина в этом отчете была пятой (589 человек).