Украина лидирует по количеству жертв противотанковых мин

В 2016 году 43 человека погибли и 58 были ранены

Украина второй год подряд стала лидером по числу жертв от противотанковых мин, сообщает LB.ua со ссылкой на отчет Женевского центра по гуманитарному разминированию (GICHD) и Стокгольмского института мира (SIPRI).

В прошлом году в Украине было 37 инцидентов с противотанковыми минами, жертвами которых стали 43 человека. Еще 58 человек были травмированы. 69% жертв были военными.

Противотанковые мины также ограничивают возможности в ведении хозяйства, восстановлении поврежденной инфраструктуры, создают препятствия работе миссии ОБСЕ.

В топ-5 по количеству жертв вместе с Украиной также входят Афганистан, Мали, Пакистан и Сирия.

Напомним, в ноябре 2016 года Международное движение за запрет противопехотных мин (ICBL) опубликовала свой отчет за 2015 год. Там говорилось, что больше всего погибших и раненых в результате взрывов мин в 2015 году было зафиксировано в Афганистане (1310 человек). Далее идет Ливия (1004 человека), Йемен (988 человек), Сирия (864 человека). Украина в этом отчете была пятой (589 человек).