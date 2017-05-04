В январе-марте 2017 года из заработной платы народных депутатов было вычтено 1,75 млн грн за пропуски заседаний Верховной Рады.

Соответствующая информация была предоставлена Аппаратом Верховной Рады на запрос Комитета избирателей Украины, который цитируют украинские СМИ.

"Вследствие начисления заработной платы только за фактически отработанные дни, за первый квартал 2017 образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины, в сумме 1748700 грн", - сообщили в Аппарате Совета.

Согласно действующему законодательству, если депутат пропускает пленарное заседание Рады, то зарплата ему за это время не начисляется.

В КИУ также отметили, что в 2017 году только 10% депутатов посетили все заседания Верховной Рады, тогда как часть нардепов не появлялась на заседания парламента месяцами. Так, в январе-феврале пропустили все заседания Рады пятеро народных депутата, в марте - восемь, в апреле - семь. В апреле все заседания парламента проигнорировали Дмитрий Ярош, Андрей Белецкий, Петр Сабашук, Евгений Бакулин, Вячеслав Богуслаев, Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Напомним, Парубий уверяет, что коалиция в Раде есть, но показывать списки ее членов он не собирается.