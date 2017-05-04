Нормандский формат поставлен на паузу, - Геращенко

Вопросы, которые так тяжело решаются в Минске, являются заблокированными и пока останутся в таком состоянии

Прогресс в переговорах в "нормандском формате" с участием глав России, Украины, Германии и Франции, а также в "минском формате", поставлен на определенную паузу из-за выборов в двух последних странах, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

"Германия входит в период выборов, которые состоятся в сентябре. Во Франции будет в ближайшие месяцы только формироваться новый кабинет новоизбранного президента и им будет не до внешней политики, по крайней мере, не до Донбасса. В США так же еще только формируются структуры, которые отвечают за определенные направления внешней политики", - написала она на своей странице в Facebook.

По мнению Геращенко, российский президент Владимир Путин все это использует.

"Потому "нормандский формат", фактически, поставлен на определенную паузу, и это напрямую влияет на минский формат, производный от нормандского. Похоже, вопросы, которые мы так тяжело пытаемся решать в Минске и которые являются заблокированными, пока останутся в таком состоянии", - резюмировала она.

Напомним, в Донбассе до конца года появятся две новые телебашни.