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Главная » Страна » НБУ считает, что многим банкам нужно докапитализация

НБУ считает, что многим банкам нужно докапитализация

НБУ считает, что многим банкам нужно докапитализация
Нацбанк Украины / Фото: УНИАН

К середине июля все банки должны располагать минимальным капиталом на уровне 200 млн грн

04.05.17 63
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В Украине 27 из 60 крупнейших банков, по которым Национальный банк проводил диагностику в 2015-2016 годах, в настоящее время продолжают докапитализацию.

Об этом сообщает УНИАН.

По информации НБУ, продолжают выполнять программу докапитализации 8 банков из первой группы, диагностика которых была завершена 1 апреля 2015 года, 9 банков из второй группы, проверенных к 1 января 2016 года, и 10 банков третьей группы, диагностика по которым завершилась 1 апреля 2016 года.

Отметим, согласно Меморандуму между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF, диагностика остальных украинских банков должна быть завершена не позднее конца сентября текущего года, по ее результатам эти финучреждения должны будут согласовать с НБУ свои планы реструктуризации не позднее конца декабря 2017 года.

Кроме того, к середине июля 2017 года все банки в Украине должны располагать минимальным капиталом на уровне 200 млн грн, и финучреждения, которые не выполнят это требование, будут выведены с рынка.

Напомним, НБУ решил ликвидировать Финбанк.

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