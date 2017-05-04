В Авдеевке ранены две женщины

В результате минометного обстрела боевиками Авдеевки две женщины получили ранения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции, начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
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"Авдеевка, 11.00. В результате минометного обстрела боевиками города на ул.Спортивной две женщины, 55 лет и 81 год, получили осколочные ранения. Также на ул. Спортивной повреждены дома №26, 28, 31", - написал он.