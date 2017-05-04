Об этом проинформировали в пресс-службе СБУ.

"Правоохранители установили, что организовали канал трое украинских граждан и россиянин. Последний завозил прекурсоры в Украину автомобилем. Для переработки сырья в амфетамин злоумышленники оборудовали нарколабораторию в частном доме одного из них в Киево-Святошинском районе. Ежемесячно наркодельцы изготавливали более полутора килограммов психотропов и сбывали их через так называемые "закладки" наркозависимым столичного региона. Деньги от "клиентов" поступали на банковскую карточку", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одесском порту правоохранители изъяли рекордную партию амфетамина

В ходе обысков по месту жительства злоумышленников в Бориспольском и Киево-Святошинском районах, оперативники СБ Украины изъяли шестьдесят граммов готового амфетамина, сорок шесть килограммов прекурсора фенилнитропропена и оборудование для изготовления наркотиков.

Стоимость изъятого психотропа и прекурсоров составляет 350 000 гривен. У дельцов также обнаружили девяносто пять тысяч российских рублей для закупки сырья и сорок тысяч гривен от реализации амфетамина. Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступления четырем задержанным наркодельцам.

Напомним, в ООН подсчитали, сколько людей в мире страдают от наркотической зависимости.