В Минздраве объяснили, когда Украина откажется от российских лекарств

Полностью отказаться от поставок лекарств российского производства возможно лишь после того, как будет обеспечено присутствие на украинском рынке их аналогов. Об этом говорится в разъяснении Министерства здравоохранения, обнародованном на сайте ведомства.

Изымать из аптек лекарства и лекарственные средства производства РФ не будут. Но в дальнейшем Государственный экспертный центр Минздрава не будет проводить их перерегистрации или регистрации, поскольку существует объективная причина невозможности подтверждения соблюдения условий надлежащей производственной практики на фармацевтических заводах, размещенных на территории РФ.

Минздрав не планирует остановить все поставки в одно мгновение. Сначала будет обеспечено присутствие аналогов на рынке, особенно это касается препаратов, исчезновение которых на данный момент может быть проблемным для пациентов и врачей.

В настоящее время Украина на государственном уровне не закупает лекарственные средства производства РФ. По данным Минздрава, по состоянию на начало апреля в Украине всего зарегистрированы/перерегистрированы 12 877 лекарственных средств, из них 263 таких, производителями или заявителями которых являются предприятия Российской Федерации. При этом лекарственных средств, производителями которых являются российские предприятия, зарегистрировано 187, что составляет 1,45 % из общего количества. Из них 95 лекарственных средств представлены в Украине по международным непатентованным названиям и имеют аналоги отечественного или иностранного производства. Из 22 лекарственных средств производства РФ, которые не имеют аналогов в Украине, только 8 включены в Государственный формуляр лекарственных средств.

Таким образом, больные могут заменить российские препараты другими, считают в Минздраве.

При этом, министерство указало перечень некоторых лекарственных средств и препаратов, отсутствие которых может стать чувствительным для украинских пациентов. Это, в частности: алоферон, бензонал, гидрокортизон, диоксидин, тетрациклин, фенибут, ингарон, натрия парааминосалицилат, изопаск.