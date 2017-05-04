АТО: Ранены трое наших бойцов

В районе проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать позиции украинской армии.Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

4 мая по состоянию на 18:00 российско-террористические войска 24 раза открывали огонь по опорным пунктам украинской армии. С начала суток трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

На луганском направлении из артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-миллиметровых минометов противник бил по позициям ВСУ в районе Попасной. Из противотанкового ракетного комплекса и автоматических гранатометов враг стрелял по опорным пунктам вблизи Новозвановки, а из крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям сил АТО вблизи Крымского. Из стрелкового оружия противник вел огонь по защитникам Валуйского.

На донецком направлении из минометов калибра 120 мм и пулеметов крупного калибра противник вел огонь по защитникам Луганского, а из 82-миллиметровых минометов и противотанковых гранатометов - по защитникам Зайцево. 82-миллиметровые минометы, гранатометы и пулеметы больших калибров враг применил по позициям украинских военных вблизи Авдеевки и шахты "Бутовка". Из противотанковых гранатометов противник обстреливал наших бойцов под Новгородским.

На мариупольском направлении враг применял 82-миллиметровые минометы по позициям ВСУ у Гнутово. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Марьинки, а из противотанковых гранатометов - по позициям украинской армии под Павлополем, Богдановкой и Красногоровкой. Из стрелкового оружия и пулеметов больших калибров враг бил по опорным пунктам морских пехотинцев в районе Водяного. Из стрелкового оружия боевики вели огонь по защитникам Новоселовки Второй.