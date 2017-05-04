Похищенный в Нежине Черниговской области памятник киноактеру и певцу Марку Бернесу нашли в поле за городом в яме. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Александр Кодола.
"Полиция Нежина нашла Бернеса! Памятник находится в поле за городом, в Борзнянском направлении, в яме, очевидно с целью временного сокрытия", - написал он.
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Памятник поврежден. Отбитаа рука, плащ и часть гитары.
Напомним, бронзовый памятник Марку Бернесу из Театрального сквера в Нежине исчез в ночь на 3 мая. По факту похищения скульптуры полиция открыла уголовное производство.