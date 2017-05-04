Оккупанты блокируют передачу тел погибших украинских военных, – штаб АТО

Украинская сторона со 2 мая готова в любое время принять тела погибших защитников для последующей их передачи родственникам

Представители ОРЛО третьи сутки дают обещания и постоянно меняют время передачи тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в пресс-центре штаба АТО.

"В рамках гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200", сразу же после подтверждения факта гибели наших защитников, началась процедура по возвращению тел героев на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

Украинская сторона со 2 мая готова в любое время принять тела погибших защитников для последующей их передачи родственникам.

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В свою очередь, в случаях гибели врага, представители Вооруженных сил Украины, придерживаясь морально-этических норм, всегда отдают тела погибших без каких-либо проволочек и манипуляций в свою пользу, отметили в штабе.