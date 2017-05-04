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Главная » Страна » Оккупанты блокируют передачу тел погибших украинских военных, – штаб АТО
Ситуация в Донбассе

Оккупанты блокируют передачу тел погибших украинских военных, – штаб АТО

Оккупанты блокируют передачу тел погибших украинских военных, – штаб АТО
Фото: 112.ua

Украинская сторона со 2 мая готова в любое время принять тела погибших защитников для последующей их передачи родственникам

04.05.17 288
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Представители ОРЛО третьи сутки дают обещания и постоянно меняют время передачи тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в пресс-центре штаба АТО.

"В рамках гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200", сразу же после подтверждения факта гибели наших защитников, началась процедура по возвращению тел героев на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.

Украинская сторона со 2 мая готова в любое время принять тела погибших защитников для последующей их передачи родственникам.

В свою очередь, в случаях гибели врага, представители Вооруженных сил Украины, придерживаясь морально-этических норм, всегда отдают тела погибших без каких-либо проволочек и манипуляций в свою пользу, отметили в штабе.

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