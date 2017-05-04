В Генпрокуратуре рассказали, как будут возвращать Януковича в Украину

После вынесения судом приговора беглому бывшему президенту Виктору Януковичу Украина использует все механизмы для его возвращения в страну. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин, передает ЛІГА.net.

Енин уточнил, что имеются в виду каналы правовой помощи и возможности украинских спецслужб.

"После вынесения приговора Украины использует все возможные механизмы для возвращения Януковича в Украину. Это как каналы правовой помощи, так и возможности национальных спецслужб", - сказал Енин.

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4 мая на брифинге прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, представляющий сторону обвинения, заявил, что в случае, если Янукович будет признан судом виновным, украинские правоохранители смогут задержать его в Российской Федерации и доставить в Украину.

Напомним, что 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.

4 мая Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 18 мая в подготовительном заседании в деле по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.