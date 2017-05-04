Суд по делу Януковича может длиться около года, - ГПУ

Суд по делу беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, может продлиться около года. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает РБК-Украина.

"Чтобы вы понимали указанные обжалования Януковича и его окружения длятся около одного года... Да, в рамках этого уголовного производства", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли у представителей прокуратуры надежда, что суд над Януковичем продлится около одного года.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель стороны обвинения - прокурор отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Руслан Кравченко считает, что защита беглого бывшего президента Виктора Януковича может подавать ходатайства с целью намеренного затягивания судебного процесса в деле о государственной измене.

Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд приговорить экс-президента Виктора Януковича к пожизненному заключению за государственную измену.