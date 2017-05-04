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Хельсинкская комиссия США готовит документы для признания Сущенко политзаключенным

Хельсинкская комиссия США готовит документы для признания Сущенко политзаключенным
Роман Сущенко / Фото: РИА Новости

Ожидается, что официальное признание украинского журналиста политзаключенным произойдет летом

04.05.17 62
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Хельсинкская комиссия США готовит пакет документов для признания политзаключенным незаконно задержанного в России украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин, передает Укринформ.

"От главы Хельсинкской комиссии США сенатора Роджера Уикера стало известно, что готовится "кейс Сущенко" - для официального признания его политзаключенным. Очевидно, это произойдет где-то летом. Что и будет оглашено в специальном заявлении Госдепа", - сказал Фейгин.

Ранее сообщалось, что Хельсинская комиссия заявила, что сосредоточит внимание на развитии ситуации с делами Олега Сенцова, Романа Сущенко, Александра Кольченко, Николая Семены и других украинцев, заключенных в России по политическим мотивам.

Напомним, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было выдвинуто обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.

26 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил пребывание Сущенко под стражей до 30 июня. Адвокат Фейгин подал в Мосгорсуд жалобу на это решение. Она будет рассмотрена 18 мая.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.

Хельсинская комиссия США (Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе) является независимым правительственным агентством США, основанным Конгрессом в 1975 году. Основная цель ее создания - контроль за соблюдением Хельсинского заключительного акта, послужившего основанием для деятельности ОБСЕ. Хельсинская комиссия состоит из членов Сената США (Верхняя палата Конгресса), Палаты представителей (нижняя палата Конгресса), а также должностных лиц из Госдепартамента, Пентагона и Министерства торговли США.

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