Точной цифры по количеству пропавших без вести в Донбассе нет, - Черныш

Точные данные о количестве людей, которые считаются пропавшими без вести в результате конфликта в Донбассе, отсутствуют. Об этом заявил министр по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает Интерфакс-Украина.

"... В любом вооруженном конфликте неизбежно возрастает количество жертв в моменты обострения, но говорить о выживших, погибших или же раненых можно только когда установлена судьба конкретных людей. При этом в каждом конфликте есть достаточно большой процент людей, судьба которых во время боевых действий неизвестна. Человек был в зоне боевых действий. Если он военный и пропал, то какой может быть его судьба: его могли захватить и незаконно удерживать на неподконтрольных территориях; он мог погибнуть, но об этом никто не знает; а мог и дезертировать", - заявил министр.

По его словам, система учета пропавших лиц в Украине фрагментирована. Как следствие - отсутствие единой цифры.

"У нас есть координационный центр СБУ, и он ведет определенный учет, однако системы, которая бы позволяла консолидировать всю информацию, нет. На этот недостаток нам указывают и международные отчеты, в частности Международного комитета Красного креста (МККК), Совета Европы", - добавил Черныш.

"МККК говорит, что число пропавших может составлять до 2 тыс. человек, но сразу уточняет, что это не точная информация, а исключительно их оценки. Мы говорили со многими экспертами, и они неофициально говорят, что по некоторым признакам можно судить, что речь идет о числе до 4 тыс. пропавших без вести. СБУ же говорит о 410 пропавших без вести. Это официальное число", - сообщил он.

Говоря о том, почему цифры так отличаются, Черныш пояснил, что не всегда можно официально признать человека пропавшим.

"В некоторых случаях его просто нет по месту проживания. Может, он просто уехал на заработки. Если говорить о зоне конфликта, то он мог оказаться в России, к примеру", - отметил министр.

Напомним, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей Украины находятся 127 украинских заложников.