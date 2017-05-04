"Нормандская четверка" продолжит работать, несмотря на выборы во Франции, - Кулеба

Пауза во встречах нормандской четверки на уровне глав правительств и государств, наверное, будет

Международные переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе продолжатся, несмотря на выборы во Франции. Об этом сегодня в эфире 5 канала сказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

"Если речь идет о паузе во встречах нормандской четверки на топ-уровне - уровне глав правительств и государств, то, наверное, пауза будет, связанная хотя бы с тем, что сейчас во Франции придет к власти новый президент. Но я уверен, что нормандский формат продолжит работать", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что вице-спикер Верховной Рады, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что переговоры в нормандском формате фактически поставлены на паузу в связи с выборами во Франции и Германии. В США также еще только формируются структуры, которые отвечают за определенные направления внешней политики.

По мнению Ирины Геращенко, президент РФ Владимир Путин использует паузу в "нормандском формате" переговоров по ситуации в Донбассе.