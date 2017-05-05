АТО: Десять наших военных получили ранения

В районе проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска продолжают провокационные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За минувшие сутки враг 58 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских военных. Десять военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

На луганском направлении из артиллерии калибра 152 мм, 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по позициям сил АТО вблизи Крымского. Артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм враг использовал против украинских военных у Попасной, а 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров - против защитников Новозвановки. Из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреливали позиции ВСУ вблизи Лобачево и Валуйского.

На донецком направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2 и пулеметов крупного калибра противник накрывал позиции украинских военных вблизи Луганского. Из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов различных систем незаконные вооруженные формирования вели огонь по опорным пунктам ВСУ у Зайцево и Верхнеторецкого. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов больших калибров враг бил по украинским позициям вблизи Авдеевки и шахты "Бутовка". Вооружение БМП и стрелковое оружие противник применял против защитников Майорска, а гранатометы различных систем - по нашим бойцам у Новгородского. Из гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия враг бил по позициям сил АТО неподалеку Каменки.

На мариупольском направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров противник бил по позициям ВСУ под Павлополем. 82-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применял против украинских военных у Гнутово и Красногоровки. Из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Марьинки. Из стрелкового оружия, пулеметов больших калибров и противотанковых гранатометов боевики били по опорным пунктам морских пехотинцев в районе Водяного. Из стрелкового оружия враг вел огонь по защитникам Новоселовки Второй, Богдановки и Широкино.

Чтобы погасить огневую активность противника по позициям защитников Лобачево, силы АТО открывали огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.