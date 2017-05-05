Захваченные боевиками предприятия в Донбассе останавливаются, - Тука

Оборудование Алчевского и Енакиевского комбинатов, вероятно, будет перевезено в РФ

Захваченные оккупантами украинские предприятия в ОРДЛО останавливаются. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает 5 канал.

"Те шахты, которые добывают антрацитовую группу угля, - крест. Этот уголь ни на тех территориях, ни в Федерации никому не нужен. Своего хватает более чем. Единственный путь - закрываться. Шахта Засядько уже закрыта, люди получили уведомление об отпуске на неопределенный срок за собственный счет", - сказал Тука.

Замминистра добавил, что металлургические предприятия, в частности оборудование Алчевского и Енакиевского комбинатов, скорее всего, будет перевезено в Россию.

"В частности, на Алчевском незадолго до этих событий было приобретено современное оборудование за огромные средства и кредитные обязательства", - сказал Тука.

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Напомним, террористические организации "ДНР" и "ЛНР" заявили о введении с 1 марта так называемого внешнего управления на всех украинских предприятиях, которые работают на временно оккупированных территориях Донбасса.