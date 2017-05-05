В Киеве собираются отказаться от очистки питьевой воды хлором

Эта система технологически устарела и опасна для здоровья

Столичная власть намерена отказаться от очистки питьевой воды хлором, а взамен использовать гипохлорит натрия. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает 44.ua.

"Если говорить о водопроводном хозяйстве, то система очистки хлором одна из наиболее уязвимых сфер. Данная система технологически устаревшая и опасная для здоровья. Поэтому сейчас мы подготовили технико-экономическое обоснование строительства завода по выпуску гипохлорита натрия. Это современный элемент для очистки питьевой воды", - сказал чиновник.

Он добавил, что сейчас город ведет переговоры с крупными зарубежными компаниями об их участии в строительстве такого завода.

"Цена вопроса - около 400 миллионов гривен. По нашим подсчетам, завод окупится за 5-6 лет", - сказал Пантелеев.

Он также добавил, что сейчас проводят модернизацию хлорного хозяйства на Деснянской и Днепровской водозаборных станциях.

"Поэтому могу заверить, у нас вода достаточно хорошего качества, все требования соблюдены в соответствии с законом", - подытожил Пантелеев.

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Ранее сообщалось, что в Киеве начали устанавливать новый тип подземных контейнеров для твердых бытовых отходов. Один подземный контейнер заменяет 5 открытых контейнеров. Контейнеры оборудованы солнечными информационными панелями и специальными датчиками, которые передают информацию диспетчеру, когда бак уже заполнен и мусор из него необходимо вывезти. К тому же, контейнеры оборудованы системой пожаротушения.