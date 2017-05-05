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Главная » Страна » Документ 20 евродепутатов потребовали у Порошенко отменить е-декларирование для общественных активистов
<span class="label red">Документ</span> 20 евродепутатов потребовали у Порошенко отменить е-декларирование для общественных активистов
Фото: Getty Images

Документ 20 евродепутатов потребовали у Порошенко отменить е-декларирование для общественных активистов

Принятие таких законодательных изменений - это проявление давления на борцов с коррупцией

05.05.17 196
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20 депутатов Европейского парламента, которые являются участниками неформальной группы "Друзья европейской Украины", призывают украинскую власть отменить электронное декларирование для общественных активистов, которые занимаются противодействием коррупции. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Центр информации о правах человека.

Соответствующее письмо они направили на имя президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера парламента Андрея Парубия.

Евродепутаты удивлены принятыми законодательными изменениями относительно электронного декларирования для антикоррупционных активистов.

"Мы убеждены, что нововведения, которые сейчас возложены на представителей неправительственных организаций, занимающихся противодействием коррупции, с требованием публиковать декларации об их доходах - это ненужный, беспрецедентный и дискриминационный шаг", - говорится в письме.

По их мнению, принятие таких законодательных изменений - это "проявление давления на тех общественных активистов, которые неутомимо выполняют чрезвычайно ценную работу по разоблачению и сообщению о случаях коррупции в Украине".

Депутаты призывают немедленно пересмотреть принятые законодательные изменения относительно е-декларирования и засвидетельствовать, что усилия украинской власти в борьбе с коррупцией является "искренними и серьезными".

Также члены Европарламента напомнили, что именно протест против массовой коррупции на высшем государственном уровне вывел украинский народ на Евромайдан.

Среди подписантов письма - депутаты Петрас Ауштревичус, Ребекка Хармс, Анна Фотыга, Павел Свобода и другие.

Напомним, 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

На встрече с представителями общественных организаций Порошенко заявил, что законопроект должен быть подписан, чтобы учесть интересы военнослужащих.

Однако президент поддержал необходимость создания рабочей группы с участием представителей общественных организаций, Администрации президента и депутатов Верховной Рады для согласования изменений к соответствующему закону.

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