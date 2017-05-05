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Новости партнеров На Троицкой площади в Киеве откроют Арт-Город

<span class="label">Новости партнеров</span> На Троицкой площади в Киеве откроют Арт-Город

С 30 апреля по 14 мая в Киеве на Троицкой площади возле Олимпийского стадиона будет проходить уникальный культурно-художественный проект. Киевлян и гостей столицы ждет разнообразная развлекательная программа, которая рассчитана на людей самого разного возраста. При этом особое внимание в проекте отведено семейному отдыху и детям.

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В течение двух недель на Троицкой площади развернется настоящий арт-город. Здесь будут концертная сцена, детская зона, зона мастер-классов, зона выставок-продажей, а также информационная зона. Без сомнения, каждый отыщет развлечение себе по вкусу!

На главной концертной сцене пройдут концерты с участием солистов, хора, балета и симфонического оркестра Национальной оперетты Украины, Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. П. Вирского, Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства, Киевского академического муниципального духового оркестра, детских и взрослых фольклорных коллективов («Калина», «Горлица Арт», «Берегиня», Днепр»),  хореографических коллективов («Цветы Украины»,«Фламинго»), джазовых коллективов, участников проекта«Х-фактор» и ​​конкурса «Голос. Дети», известных украинских исполнителей и групп: KOZAK SYSTEM, GypsyLyre, Маричка Бурмака, ManSound, КИSHE, Фиолет, Клей Угрюмому, ARLETT, Павел Табаков, АntoninaProject (Тоня Матвиенко), Тартак, VRODA, Анжелика Рудницкая, Асса, БЕЗ Обмежень.

 

Расписание концертов:

30 апреля, 2, 7, 9 и 14 мая - в 16:00; 10 и 12 мая - в 19:00.

По задумке организаторов, после концертов будут проводиться Meet&Greet с артистами, что предполагает общение, автограф-сессию и фото-сессию с любимыми исполнителями.

Подробнее — в программе мероприятий.

Не будут скучать и дети! Каждый день в специально оформленной детской зоне их ждут разнообразные развлекательные мероприятия, мастер-классы, аниматоры, детские квесты и многое другое (ежедневно с 15:00 до 18:00). Взрослые также смогут научиться чему-то новому и полезному во время выставок и мастер-классов от народных мастеров (ежедневно с 15:00 до 19:00).

Зона АнтиСПИД от AHF Ukraine

Кроме развлечений, на Троицкой площади будут и очень полезные активности. Так, каждый из посетителей сможет пройти БЕСПЛАТНОЕ конфиденциальное тестирование на ВИЧ и получить бесплатно презервативы от AIDS HealthcareFoundation, AHF Ukraine. Тест на ВИЧ — это быстро, результат тестирования — через 15 минут. Пройти такой тест полезно всем.

Культурно-художественный проект по организации работы развлекательной зоны на Троицкой площади пройдет при поддержке Киевской городской государственной администрации, Департамента культуры исполнительного органа Киевской городской государственной администрации, а также Киевского национального академического театра оперетты.

Приходи на Троицкую площадь с 30 апреля по 14 мая!

Почувствуй себя в культурном центре Европы!

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