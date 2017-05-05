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Новости партнеров Открылась регистрация на детские забеги Interpipe Dnipro Half Marathon 2017

<span class="label">Новости партнеров</span> Открылась регистрация на детские забеги Interpipe Dnipro Half Marathon 2017
05.05.17 33
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28 мая в Днепре состоятся детские забеги в рамках международного полумарафона Interpipe Dnipro Half Marathon 2017. Второй год подряд организатор масштабного бегового события, компания Run Ukraine, предлагает маленьким бегунам бесплатно принять участие в соревнованиях, выбрав одну из дистанций: 100 м, 500 м или 1000 м. Всего ожидается 500 участников детских стартов. Каждый маленький бегун получает медаль финишера, уникальный спортивный опыт и незабываемые эмоции.

В этом году INTERPIPE Dnipro Half Marathon 2017 соберет около 3000 участников из разных городов Украины и ближнего зарубежья. Участие в Днепровском полумарафоне доступно каждому. Традиционно организаторы предлагают бегунам четыре индивидуальные дистанции: 21 0975 км, 10 км, 5 км и 2 км для тех, кто только начинает свою беговую жизнь. В программе INTERPIPE Dnipro Half Marathon 2017 впервые состоятся:

  • семейный забег (2 км);
  • кубок среди работников металлургической отрасли Steel Cup (2 км);
  • кубок среди представителей силовых структур Security Cup (5 км);
  • забег студенческих команд University Cup (2 км);
  • эстафетный забег.

Чтобы достойно подготовиться к соревнованию, Run Ukraine и соорганизаторы мероприятия, беговой клуб Start Dnipro, предлагают участникам вместе с детьми присоединиться к субботним бесплатным тренировкам Open Run Day. Лучшие тренеры бегового клуба проводят открытые занятия для жителей Днепра с 1 апреля, а с 6 мая тренировки будут также проходить в Запорожье, Новомосковске, Каменском и Никополе.

INTERPIPE Dnipro Half Marathon 2017 - второй этап беговой лиги Run Ukraine Running League 2017, которая включает в себя пять стартов в четырех городах Украины. Беговую лигу успешно открыли 9 апреля седьмым Киевским международным полумарафоном Nova Poshta Kyiv Half Marathon, в котором приняли участие 9000 бегунов.

Зарегистрироваться на Днепровский полумарафон можно на официальном сайте dniprohalfmarathon.org

Титульный спонсор - INTERPIPE.

Организатор - Run Ukraine.

Соорганизатор - Start Dnipro.

 

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