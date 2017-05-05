Киевский метрополитен официально призвал не подавать милостыню и не покупать в вагонах

КП "Киевский метрополитен" призывает пассажиров подземки отказаться от благотворительных пожертвований тем, кто с этой целью ходит по вагонам метро.
Об этом сообщает пресс-служба метро.
"Пластыри просим покупать в аптеках, маркеры - в канцелярских товарах, календари - в киосках прессы, для благотворительных пожертвований выбирать проверенные фонды с отчетностью", - говорится в сообщении.
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Отметим, подобная деятельность запрещена правилами столичного метрополитена.