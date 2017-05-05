Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российской телеведущей, участницы "Comedy Woman" Екатерине Варнаве. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на ответ СБУ на запрос агентства.

Украинские правоохранители запретили комедиантке въезд в Украину на 5 лет.

"На ваш запрос относительно Е. Варнавы сообщаем следующее. СБУ в марте этого года было принято решение о запрете въезда в Украину указанной в запросе персоны сроком на 5 лет в связи с тем, что ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины", - пояснили в спецслужбе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Артистку Лолиту Милявскую не пустили в Украину

Издание также сообщает, что в Сети есть видео, на котором участницы Comedy Woman поют песню о Путине во время концерта в 2016 году в оккупированном Крыму. Однако, несмотря на это 30 марта в Киеве состоялся концерт Comedy Woman.