Боевики в зоне АТО обстреляли украинcких и российских наблюдателей

Представители украинской и российской сторон СЦКК попали под обстрел боевиков в Донбассе.

Как сообщает пресс-центр АТО, инцидент произошел вблизи населенного пункта Безымянное.

Обстрелы осуществлялись с целью дискредитации Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что боевики обвиняют ВСУ в применении танков, не имея при этом никаких фото и видео доказательств.

При выдвижении фейковых обвинений террористы не учитывают расстояния между населенными пунктами, пренебрегают характером местности, тактико-техническими характеристиками вооружений, а особенно тем фактом, что Вооруженные силы Украины выполняя Минские договоренности полностью отвели от линии разграничения тяжелое вооружение в том числе и танки.

"Такими действиями, информационными акциями, непродуманными и бездоказательными обвинениями НВФ ОРДЛО загоняют сами себя в тупик и подтверждают тот факт, что именно они нарушают все взятые на себя Минские обязательства относительно применения и отвода запрещенного вооружения", - отметили в штабе.

Напомним, в Авдеевке ранены две женщины.