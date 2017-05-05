Таможенники аэропорта "Киев" регулярно занимались поборами с пассажиров

Сотрудники столичной прокуратуры совместно с СБУ и ГФС задержали в аэропорту Киев (Жуляны) госинспектора отдела таможенного оформления и его коллегу-посредника, которых уличили в систематическом взяточничестве.

Как сообщается, следствием было установлено, что указанные чиновники наладили схему поборов с граждан за беспрепятственное перемещение подакцизных или других высоколиквидных товаров.

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"Взяточника и его коллегу, которого последний привлек в качестве посредника, задержали во время получения неправомерной выгоды в сумме более 600 евро от гражданина за разрешение на перемещение через государственную границу Украины сигарет и алкогольных напитков в запрещенной количестве", - рассказали в прокуратуре.

На данное время задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также готовится ходатайство об избрании им меры пресечения и отстранения от должностей.

"Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - добавили в ведомстве.

Напомним, троих таможенников приговорили к 7,5 годам тюрьмы.