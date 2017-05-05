На обеспечение безопасности арсеналов и складов выделили 200 млн грн, - Полторак

Особое внимание будет уделяться складам с вооружением, расположенным вблизи границ с РФ

После резонансного инцидента на арсенале в Балаклее государство дополнительно выделило на обеспечение безопасности военных складов пятую часть миллиарда гривен. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Из резервного фонда государства дополнительно выделено 200 миллионов гривен на восстановление живучести военных складов и арсеналов... Особое внимание будет уделяться складам с вооружением, расположенным вблизи границ с Российской Федерацией", - сказал Полторак.

По словам главы Минобороны, на арсенале в Балаклее до пожара было более 100 тысяч тонн боеприпасов, и у него нет сомнений, что это был именно террористический акт.

Около 99 млн грн выделено на восстановление причиненных пожаром разрушений в Балаклее, из них 9 млн грн - на разминирование территории.

Напомним, 23 марта около 3:00 на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее произошел пожар, в результате которого началась детонация боеприпасов. Тушение пожара было завершено утром 26 марта.

В результате взрывов на арсенале вблизи Балаклеи разрушены 5 частных жилых домов и 35 квартир в многоквартирных домах барачного типа. Восстановительные работы потребовались в 54 многоэтажках и частных домах.

СБУ открыла уголовное производство по факту взрывов арсенала под Балаклеей по статье диверсия, а прокуратура по статье халатность, однако в настоящее время оба производства объединены в одно. Пожар уничтожил 70% хранившихся там боеприпасов.