Минздрав инициировал возобновление медицины труда

Министерство здравоохранения Украины инициирует возобновление системы медицины труда и профилактических мер по предотвращению профессиональной заболеваемости. Соответствующий проект распоряжения Кабинета министров Украины обнародован для общественного обсуждения на сайте Минздрава.

В документе отмечается, что вследствие мирового финансового кризиса 2009-2012 годов ухудшилось финансовое состояние и производственный потенциал предприятий, отраслей экономики, что привело и к ухудшению состояния безопасности работников, медицины труда, а также невыполнению профилактических мероприятий по предотвращению заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью человека.

Концепция, реализация которой рассчитана на 2018-2020 годы, направлена на усовершенствование нормативно-правовой базы в сфере труда, ее гармонизацию с европейским законодательством, обеспечение доступа работников к службам медицины труда, формирование государственной политики в сфере медико-социального обслуживания работающего населения, возобновление трудового потенциала населения путем своевременного и эффективного лечения болезней, обусловленных профессиональной деятельностью человека.

Кроме того, в рамках концепции планируется внедрение международных стандартов относительно условий и безопасности труда, усовершенствование санитарных норм и правил гигиены, разработка и внедрение системы реабилитации людей, больных профессионально обусловленными заболеваниями.

Документ также предусматривает ряд мероприятий по созданию системы мониторинга и контроля, учета профессиональных заболеваний.