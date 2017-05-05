В Киеве ограничат движение по Южному мосту на два с половиной месяца

С 10 мая до 31 июля

Киевавтодор предупреждает, что из-за работ по благоустройству, в течение двух с половиной месяцев на Южном мосту возможны ограничения движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С 10 мая до 31 июля на Южном мосту будут красить перильное ограждение и проводить работы по пескоструйной очистке.

"На Южном мостовом переходе возможны незначительные ограничения движения транспорта в первой полосе движения", - говорится в сообщении.

Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.