Суд разрешил СБУ доступ к мобильным переговорам главаря "ДНР" Захарченко

Суд предоставил Службе безопасности Украины доступ к информации о мобильных переговорах главаря террористической организации "Донецкой народной республики" Александра Захарченко с 1 марта 2014 года. Об этом говорится в определении суда от 21 апреля, передают Украинские новости.

Указано, что 31 июля 2014 года Захарченко сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса.

В тот же день в связи с тем, что с помощью проведенных следственных (розыскных) действий установить фактическое местонахождение подозреваемого не оказалось возможным, он был объявлен в розыск.

1 августа 2014 года суд предоставил правоохранителям разрешение на задержание главаря "ДНР" для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ установила номер мобильного телефона оператора МТС, которым пользуется Захарченко в период с 2014 года по настоящее время.

"В настоящее время сложная социально-политическая ситуация в восточных областях Украины делает невозможным установление местонахождения подозреваемого и проведение с его участием следственных (розыскных) действий, что затрудняет определение объективной истины в уголовном производстве и получения доказательств причастности Захарченко к совершению преступления", - указано в мотивировочной части ходатайства СБУ.

Суд удовлетворил данное ходатайство и предоставил следователям СБУ доступ к вещам и документам, которые содержат информацию о дате, времени и продолжительности входящих и исходящих телефонных соединений, со ссылкой на ретранслятор и привязку к базовым станциям и их адрес, а также адрес местонахождения абонента указанного телефонного номера в момент каждого входного и выходного телефонного соединения с 1 марта 2014 года по 30 марта 2017 года.

Также предоставлен доступ к информации о входящих, исходящих SMS-сообщениях и информации о GPRS-трафике, о принадлежности номера конкретному лицу (в случае, если абонент является контрактным) по номеру телефона Захарченко.