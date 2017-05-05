У главы Нафтогаза золотой парашют составляет 37 млн грн

Трудовой контракт председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз" Андрея Коболева предусматривает, что в случае инициированной Кабинетом министров его отставки по причинам, не зависящим от его работы, ему будет выплачено выходное пособие в размере 12-месячного среднего заработка, рассчитанного за последние 2 месяца работы.

Об этом свидетельствует трудовой контракт Коболева от 13 апреля 2016 года, копией которого располагают Украинские новости.

"В случае досрочного прекращения контракта по инициативе уполномоченного органа компании по не зависящим от руководителя причинам в результате принятия решения о прекращении его должностных обязанностей руководителю выплачивается выходное пособие в размере 12-месячного среднего заработка, рассчитанного за последние 2 месяца работы", - говорится в контракте.

Согласно документу, должностной оклад Коболева составляет 1,041 млн гривен в месяц, к тому же он имеет право на ежемесячные премии на условиях и в размерах в соответствии с коллективным договором Нафтогаза.

В соответствии с коллективным договором НАК "Нафтогаз Украины" от 25 июня 2012 года премирование сотрудников аппарата НАК возможно на уровне до 200% от должностного оклада. 100% премии от оклада выплачивается в ежемесячном режиме за выполнение производственных функций и задач, еще до 100% возможно за взнос в общие результаты работы. Таким образом, минимальное месячное вознаграждение Коболева составляет 1,041 млн гривен, максимальное может достигать 3,123 млн гривен.

В таком случае выходное пособие Коболева может составлять от 12,5 до 37,5 млн гривен.

Контракт Коболева рассчитан до 22 марта 2019 года (5 лет).

Трудовой контракт Коболева предусматривает, что он может быть досрочно уволен правительством в случае либо систематического невыполнения своих обязанностей, либо единичного грубого нарушения законодательства либо своих обязанностей, что повлекло убытки и повлияло на авторитет компании.

Напомним, высшее руководство Нафтогаза в прошлом году получило по 8,66 млн грн вознаграждения.