Законопроект об инклюзивном образовании направлен в Раду

Президент Петр Порошенко направил в Верховную Раду законопроект, который обеспечит продолжение развития инклюзивного образования в Украине.
Об этом глава государства написал в Facebook.
По его словам, этот шаг является чрезвычайно актуальным, так как в Украине 10 % детей нуждаются в том, чтобы их особенности были учтены в образовательном процессе.
"Убежден, поддержка инклюзивного обучения на законодательном уровне обеспечит доступ детей с особыми образовательными потребностями к учебному процессу в школах", - подчеркнул президент.
Напомним, в мае Минобразования представит новый стандарт начальной школы.