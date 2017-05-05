В Харькове горит мусороперерабатывающий завод

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

К месту пожара выехало пять пожарно-спасательных подразделений ГСЧС. Огонь успел распространиться на площадь 700 кв.м.

"Тушить такие пожары довольно сложно, ведь при горении твердых отходов огонь быстро распространяется внутри мусорного массива и по его поверхности, при этом горение мусора сопровождается большим количеством токсичного дыма и, как следствие, задымлением значительной территории вокруг", - отметили в ведомстве.

По состоянию на 00:27 5 мая пожарным удалось локализовать пожар. Сейчас проводятся работы по полной ликвидации возгорания.

На месте работают пять единиц пожарной техники и 30 человек личного состава ГСЧС, а также 16 единиц инженерной техники мусороперерабатывающего завода.

Напомним, возле здания ФСБ России произошел масштабный пожар.