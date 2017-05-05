В Харькове горит мусороперерабатывающий завод

4 мая в Службу спасения поступило сообщение от работников предприятия ООО "Мусороперерабатывающий завод" о пожаре на открытой территории завода, где хранятся твердые бытовые отходы.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
К месту пожара выехало пять пожарно-спасательных подразделений ГСЧС. Огонь успел распространиться на площадь 700 кв.м.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве началась установка "умных" подземных мусорных баков
"Тушить такие пожары довольно сложно, ведь при горении твердых отходов огонь быстро распространяется внутри мусорного массива и по его поверхности, при этом горение мусора сопровождается большим количеством токсичного дыма и, как следствие, задымлением значительной территории вокруг", - отметили в ведомстве.
По состоянию на 00:27 5 мая пожарным удалось локализовать пожар. Сейчас проводятся работы по полной ликвидации возгорания.
На месте работают пять единиц пожарной техники и 30 человек личного состава ГСЧС, а также 16 единиц инженерной техники мусороперерабатывающего завода.
Напомним, возле здания ФСБ России произошел масштабный пожар.