Небо над Киевом закроют в радиусе 150 километров

Креативный директор Евровидение Сергей Проскурня сообщил, что на время Евровидения над Киевом закрыли воздушное пространство по инициативе Вооруженных сил Украины.
В эфире телеканала 1+1 он заявил, что в частности запрещено использовать для съемок квадрокоптеры и монгольфьеры.
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"Руководство ВСУ и Воздушных сил Украины закрыло пространство над Киевом в радиусе 150 километров, запретили мне квадрокоптеры и монгольфьеры", - сказал он.
В свою очередь пресс-секретарь Госавиаслужбы Украины Ирина Кустовская в комментарии 5 каналу подтвердила такой запрет.
Напомним, киевское метро в дни Евровидения изменит график.