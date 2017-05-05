Небо над Киевом закроют в радиусе 150 километров

Запрещено использовать даже квадрокоптеры и монгольфьеры

Креативный директор Евровидение Сергей Проскурня сообщил, что на время Евровидения над Киевом закрыли воздушное пространство по инициативе Вооруженных сил Украины.

В эфире телеканала 1+1 он заявил, что в частности запрещено использовать для съемок квадрокоптеры и монгольфьеры.

"Руководство ВСУ и Воздушных сил Украины закрыло пространство над Киевом в радиусе 150 километров, запретили мне квадрокоптеры и монгольфьеры", - сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь Госавиаслужбы Украины Ирина Кустовская в комментарии 5 каналу подтвердила такой запрет.

Напомним, киевское метро в дни Евровидения изменит график.