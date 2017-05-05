Премьер-министр Украины зарабатывает меньше своих подчиненных

Фактическая сумма, полученная Гройсманом в апреле, составила чуть более 28 тысяч грн

Владимир Гройсман получил официальной зарплаты за апрель 35 841,35 гривен, что даже меньше, чем у его министров.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабмина на запрос "УН".

Сумма, начисленная Гройсману в апреле, составила 35 841,35 гривны, из них должностной оклад - 18 038,28 гривны, надбавка за выслугу лет - 5 952,63 гривны, надбавка за интенсивность труда - 8 117,23 гривны, зарплата за время командировок - 3 658,01 гривны, индексация - 75,2 гривны.

Сумма удержанных налогов составила 6 989,06 гривны, из них налог с доходов физических лиц - 6451,44 гривны, военный сбор - 537,62 гривны.

Фактическая сумма, полученная премьером, составила 28 852,29 гривны.

Зарплата Гройсмана за декабрь 2016 года составила 35,9 тыс. гривен, за январь - 36 тыс. гривен, за февраль - 35,7 тыс. гривен, за март - 36,2 тыс. гривен.

Напомним, у главы Нафтогаза золотой парашют составляет 37 млн грн.