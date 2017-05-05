Украинский институт национальной памяти и Министерство информационной политики выпустили ко Дню памяти и примирения ролики в знак почтения погибших во Второй мировой.

Режиссером роликов стал Евгений Спивак, производство компании Borsch. Media.

В первом ролике маленькие украинцы читают стихотворение со словами благодарности украинским защитникам. В конце видео в кадре появляются и бойцы АТО, которые защищают нашу страну сегодня.

Во втором, информационном, видео рассказываются факты о Второй мировой: количество стран, принимавших в ней участие, количество погибших в целом и украинцев в частности.

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